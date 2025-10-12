Из-за атаки повреждены также помещения гостиницы и райадминистрации.

Ночью 12 октября российская армия нанесла по Одесской области дроновой удар - ранена женщина, пострадали объекты электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью 12 октября вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район.

В результате обстрела в городе Белгород-Днестровский поврежден объект электроэнергетики. Также разрушено здание столовой базы отдыха с ее последующим возгоранием, повреждено двухэтажное административное здание, помещение гостиницы, которая сейчас не работает. Кроме того, повреждены частные дома, которые находятся рядом.

Видео дня

"От ночной атаки пострадало гражданское лицо - травмирована 34-летняя женщина, которую из частного домовладения госпитализировали в больницу", - добавили в прокуратуре.

Также враг атаковал Подольский район, где поврежден объект газотранспортной инфраструктуры.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На местах работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что в Белгород-Днестровском повреждено здание районной государственной администрации, где выбито остекление. К счастью, там пострадавших нет.

По данным Белгород-Днестровской администрации, по состоянию на утро, в некоторых районах города временно отсутствует электро- и водоснабжение. Сейчас работники коммунальных предприятий города и специалисты компании "ДТЭК" проводят ремонтно-восстановительные работы для скорейшего восстановления стабильного функционирования систем жизнеобеспечения.

Удары РФ по энергетике - последние новости

Напомним, ночью 11 октября армия РФ нанесла дроновую атаку по энергетической инфраструктуре Одесской области. Без электроснабжения остались 44 населенных пункта. В Одессе из-за атаки были определенные проблемы с работой городского электротранспорта.

Также повреждения получили 3-этажное здание гостинично-ресторанного комплекса, два частных дома, остекление одного из этажей 25-этажного жилого дома. Пострадал гражданский человек - 47-летняя женщина.

Кроме того, сообщалось, что Донецкая область осталась без света из-за вражеских обстрелов. Отмечается, что российские оккупанты снова прицельно ударили по энергетической инфраструктуре региона.

"Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить", - рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

