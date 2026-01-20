Сил, которые сейчас выделяет РФ, не хватает для выполнения даже тактических задач, - эксперт

Лакийчук подчеркивает, что превышение потерь над пополнением не стоит воспринимать как переломный момент в войне.

Сил, которые Россия выделяет в 2025-2026 годах для войны против Украины, недостаточно не только для стратегических целей, но и даже для выполнения тактических задач. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

По его словам, в конце 2025 года впервые за все время полномасштабной войны российская армия понесла большие потери, чем получила пополнение. На это в начале января обратил внимание главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Согласно актуальным данным Генерального штаба ВСУ, общие потери личного состава армии РФ превысили 1 миллион 227 тысяч человек.

Эксперт объясняет, что эта цифра охватывает так называемых "200-х" и "300-х" - погибших и раненых, которые выбыли из боя. При этом в нее не входят военные, которые самовольно оставили службу или были списаны по другим причинам. Поэтому безвозвратные потери России, по оценкам, могут быть примерно в три раза меньше, но все равно критически высокими.

В то же время Лакийчук подчеркивает: превышение потерь над пополнением не стоит воспринимать как переломный момент в войне - скорее речь идет об устойчивой тенденции. Он обращает внимание на ежегодные декабрьские заседания расширенной коллегии Министерства обороны РФ, где традиционно подводят итоги и определяют задачи на следующий год с участием высшего военно-политического руководства страны.

По словам эксперта, и в декабре 2024-го, и в декабре 2025 года риторика российского руководства была схожей: министр обороны Андрей Белоусов и президент Владимир Путин говорили о "достижении целей СВО". В то же время ключевое отличие заключалось в другом - Белоусов настаивал на необходимости дополнительных ресурсов как на 2025-й, так и на 2026 год.

Однако Путин, по словам Лакийчука, отказался увеличивать финансирование войны. Российский диктатор фактически признал, что дополнительных ресурсов у государства больше нет, и поставил требование воевать теми силами и средствами, которые уже выделены. Это, по мнению эксперта, является прямым свидетельством того, что ресурсы, которые Россия закладывает для реализации планов начальника Генштаба Валерия Герасимова, являются недостаточными.

"Белоусов просил больше ресурсов и на 2025-й год, и на 2026-й. Но Путин отказал своему министру. Путин заявил, что больше ресурсов на войну у России нет и Министерство обороны РФ должно справляться теми силами и средствами, которые выделены на год. Это говорит о том, что, очевидно, тех сил, которые выделяются российским государством для реализации планов Герасимова, недостаточно", - сказал Лакийчук.

Несмотря на масштабные и далеко идущие намерения Кремля по полной оккупации Украины, реальное положение дел на фронте демонстрирует другое.

"Конечно, у них огромные, далеко идущие планы - захватить всю Украину, но на данный момент мы видим, что некомплектность, особенно новосформированных дивизий морской пехоты, воздушно-десантных войск и вообще войск, явно недостаточна даже для выполнения тактических задач", - подытожил Лакийчук.

Ранее Павел Лакийчук подчеркнул, что Москва сейчас оказалась перед выбором: давить на Донбассе или перенести свои основные усилия в другое направление - на юг Украины. Он добавил, что РФ также стремится захватить высоты возле Запорожья, чтобы применить артиллерию.

В частности, Лакийчук отметил, что командование российских войск вынуждено использовать глубокие резервы для того, чтобы продолжить атаки на Гуляйпольском направлении. Такое положение российских захватчиков, по мнению аналитика, может привести к ослаблению позиций противника на одном из участков фронта.

