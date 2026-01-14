Потери России на фронте приближаются к переломной точке, - Business Insider

Даже для Кремля уровень потерь становится неприемлемым.

Потери России на фронте приближаются к переломной точке, после которой агрессор может столкнуться с дефицитом личного состава. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на экспертов и официальных лиц.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия ежемесячно теряет на фронте в Украине от 20 000 до 25 000 солдат убитыми. Он назвал этот показатель "неприемлемым" для Москвы.

"Я не говорю о тяжелораненых. Об убитых", – уточнил Рютте, сравнив это с войной в Афганистане, где СССР за 9 лет потерял 15 000 человек убитыми.

"Теперь они теряют столько же или больше за один месяц", – добавил генсек НАТО.

В декабре Министерство обороны Великобритании заявило, что согласно их оценке совокупные потери России превысили 1,1 миллиона убитыми и ранеными.

Как отмечает Business Insider, хотя Россия и имеет значительно больший мобилизационный резерв, чем Украина, Кремль пытался избежать масштабной принудительной мобилизации, полагаясь на вербовку добровольцев. В целом армия РФ вербует 30-36 тысяч человек ежемесячно. По мнению аналитиков, вряд ли Москва изменит этот подход в ближайшее время.

Екатерина Степаненко, эксперт по вопросам России в американском Институте изучения войны, рассказала Business Insider, что восполнение боевых потерь постепенно становится вызовом для Москвы. По ее мнению, Россия в конечном итоге "столкнется с тупиком", если не изменит подходы к пополнению войск.

Война в Украине: потери сторон

Как писал УНИАН, по состоянию на октябрь крупное наступление по всему фронту в 2025 году стоило России около 100 тысяч человек убитыми. По подсчетам The Economist, это как минимум в 5 раз больше, чем потери Сил обороны за тот же период.

На отдельных участках фронта соотношение потерь еще более невероятное. Например, на одном участке к северу от Покровска, где россияне ведут непрерывные штурмы, российские потери превышают украинские в 15 раз.

