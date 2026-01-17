Доля офицеров снижается: СМИ назвали подтвержденные потери России в Украине

Список не является полным, так как информация о гибели далеко не всех военнослужащих становится публично доступной.

Подтвержденные потери российской армии в ходе полномасштабной войны в Украине превысили отметку в 160 тысяч человек.

По состоянию на 16 января "Медиазона", "Русская служба Би-Би-Си" и команда волонтеров установили по открытым источникам имена 163 606 россиян, погибших с начала вторжения. Как отмечает "Медиазона", список не является полным, так как информация о гибели далеко не всех военнослужащих становится публично доступной.

Важно, что к 16 января подтвердилась гибель более 6,3 тысячи офицеров российской армии и других силовых структур. Со временем доля офицерских потерь в общих потерях снижается.

"В 145,2 тысячах сообщений упоминается возраст. Первые полгода войны, когда во вторжении участвовала регулярная армия без добровольцев, мобилизованных и заключенных, больше всего смертей было в группе 21-23 года", - сказано в статье.

Отмечается, что добровольцы и мобилизованные значительно старше: по своему желанию едут на войну после 30-35 лет, а мобилизуют тех, кто старше 25.

Ранее военный эксперт Иван Тимочко заявил, что российские оккупанты за год потеряли такое количество солдат, которое равно двум европейским армиям.

Он добавил, что значительная часть ликвидированных российских солдат - это наемники и украинцы, которых принудительно мобилизовали на оккупированных территориях Украины, а также российские заключенные.

