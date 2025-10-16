Россияне задействовали более двух десятков единиц бронированной техники, половину которой здесь же и потеряли.

В четверг, 16 октября, российские оккупанты предприняли новую попытку расширить горловину Добропольского выступа, устроив механизированный штурм населенных пунктов Шаховое и Владимировка. Эти атаки захлебнулись, сообщает пресс-служба корпуса Нацгвардии "Азов".

Отмечается, что в промежутке с 5:30 до 8:00 утра россияне бросили в атаку 22 единицы бронированной техники. В частности, в самой большой колонне, выдвинувшейся из Малиновки, было 11 боевых бронированных машин, включая танки.

"Подготовку к штурму враг начал заранее. С целью усложнить минирование маршрутов продвижения противник выставил наблюдательные пункты для выявления и уничтожения беспилотников Сил обороны Украины", - сообщили в "Азове".

По словам защитников, россиянии также изменили привычную тактику наступления. Если раньше вражеские колонны с пехотой отправлялись в атаку из довольно значительной глубины контролируемой ими территории, то на этот раз враг пытался заранее подтянуть технику ближе к Шаховому и спрятать ее в лесополосе. Однако этот маневр не остался без внимания украинских бойцов, и вражескую технику побили артиллерией и FPV-дронами еще до попытки спрятаться в лесу.

В целом сегодняшняя атака россиян на Шаховое и Владимировку закончилась значительными потерями для оккупантов: из 22 единиц задействованной техники 9 были уничтожены, еще 4 единицы - повреждены.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из учебных центров ВСУ в глубоком тылу. По словам украинского военного Сергея Бескрестнова, этот объект был хорошо замаскирован, и дроны над ним не летали, так что получается, что информацию об объекте россиянам слил кто-то из своих.

Также мы рассказывали об ухудшении ситуации на Купянском направлении. По словам заместителя командира Третьего армейского корпуса Максима Жорина, российские дроны там атакуют уже даже очень далекие от фронта логистические артерии, что усложняет оборону.

