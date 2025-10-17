За последние три месяца агрессор продвинулся здесь аж на 20 километров.

Пока все внимание общества приковано к ситуации в зоне так называемого Добропольского выступа, самым сложным направлением на фронте на самом деле является не он. Хуже всего дела обстоят на другом участке, которому уделяется мало общественного внимания. Об этом в своем Телеграм пишет украинский военный, эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Последние месяцы самое сложное направление, на котором активно продвигается противник, это направление на Покровское (не путать с Покровском). Здесь противник за последние 3 месяца продвинулся на 20 километров и даже зашел в Днепропетровскую область", - написал он.

"Флэш" напомнил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский даже был вынужден не так давно заменить командира 20-го армейского корпуса, держащего этот участок. Бескрестнов не решился давать оценку тому, почему россияне достигли успеха на этом направлении и кто в том виноват.

"Там очень много дронов врага, я это вижу онлайн. Трудно там нашим ребятам", - добавил он.

Как писал УНИАН, российская армия значительно усилила активность на южном направлении. В частности, на Приднепровском направлении россияне трижды пытались подойти к Антоновским мостам, соединяющим правый и левый берега Днепра возле Херсона.

Также мы рассказывали, что в последние дни россияне осуществили ряд механизированных штурмов с целью расширить горловину Добропольского выступа, где часть их сил уже около двух месяцев сидит в полуокружении в огневом "мешке".

