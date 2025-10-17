На Приднепровском направлении россияне трижды пытались подойти к Антоновским мостам.

Армия РФ значительно активизировалась на южном направлении. За сутки россияне нанесли рекордное количество дроновых ударов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. "Зафиксировано больше всего за несколько последних дней применений врагом FPV-дронов и дронов-камикадзе - более 820 ударов", - сообщил военный.

Он добавил, что россияне также довольно активно применяли дроны типа "Шахед/Герань" - за минувшие сутки их зафиксировано 30-35 единиц. В дополнение противник с высоким темпом продолжает наносить корректируемыми бомбами и ракетами удары по прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам и позициям ВСУ.

Он добавил, что на Херсонском направлении враг трижды пытался подойти к украинским позициям у Антоновских мостов - железнодорожного и автомобильного. Также были попытки противника прорваться к украинским позициям у Степного и 5 раз на Гуляйпольском направлении, возле населенных пунктов Полтавка и Малиновка.

"Однако ситуация довольно неспокойная, противник наращивает свою активность уже несколько дней", - подчеркнул Волошин.

Также, по его словам, на Приднепровском направлении россияне пытаются осуществить высадки, форсирование, чтобы захватить определенные плацдармы в островной зоне Днепра. Украинские морпехи пытаются их уничтожить еще во время начала маневров. Как отметил Волошин, ежедневно оккупанты на юге теряют 60-70 солдат, случается, что и до сотни, а также - не менее полусотни единиц вооружения и техники. Например, на днях одно из подразделений ВСУ на Херсонщине на дальности почти полсотни километров уничтожило вражеский комплекс БМ-30 "Смерч".

Спикер не исключил, что воспользовавшись ухудшением погодных условий, плохой видимостью, противник попытается увеличить темпы переброски личного состава для усиления штурмов.

"Но мы знаем, где их места сосредоточения", - подчеркнул Волошин.

Ситуация на Южном направлении

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что российское военное командование с других направлений передислоцировало на временно оккупированные части юга несколько подразделений, в частности, воздушно-десантных войск для подготовки к штурмам позиций ВСУ.

Определенное количество россиян переброшены на Запорожье и Херсонщину, где проходят боевое слаживание. По словам Волошина, противник готовится к проведению штурмовых действий малыми группами пехоты и тактики инфильтрации.

