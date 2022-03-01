РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что цель России на сегодня – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры.

Соответствующее сообщение появилось в его Twitter.

"Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ понятна - массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры", - отметил он.

По его словам, Украина достойно сражается.

Напомним, утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел. По предварительной информации, ранены около 20 человек. Почти уничтожено здание ОГА.

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