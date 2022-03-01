Местные власти ожидают 1 марта артиллерийские обстрелы, бомбардировки с привлечением авиации.

Утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел.

Площадь Свободы в Харькове, одна из крупнейших площадей в Европе, попала под обстрел. Там расположены здания Харьковской областной государственной администрации.

На видео видно, что пострадала волонтерская палатка перед ОГА "Все для победы", которая стоит в Харькове все восемь лет российско-украинской войны.

"По предварительной информации есть попадание в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива (преимущественно 4-5 этажных жилых домов). Подразделения ГСЧС к работам привлечь не могут в связи с обстрелами", - отметили в ГСЧС.

Глава харьковской ячейки "Национального корпуса" Константин Немичев показал в Telegram видео последствий ракетного обстрела здания ОГА и площади.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем обращении отметил коварство действий врага. На момент обстрела в городе закончился комендантский час.

По предварительной информации ГСЧС, в результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок.

Жертвы среди гражданского населения оцениваются. Харьковчан просят не покидать укрытий.

Олег Синєгубов, глава Харьковской ОГА, доложил, что ночью в области были хаотичные обстрелы по всем направлениям – Липецком, Белгородском, Чугуева и другим.

"За сутки пожарные области ликвидировали 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами. Горели десятки автомобилей гражданских, в селе Рогань в результате обстрелов загорелся жилой дом: пострадал 1 человек и 1 погиб. По улице Кольцевая в результате артобстрела пострадало 8 человек и 35 человек были эвакуированы. Дома горели в Изюмском, Харьковском районах", - написал он.

По его словам, 1 марта также ожидаются артиллерийские обстрелы, бомбардировки с привлечением авиации.

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