Москва наращивает удары по железнодорожной сети, пытаясь усугубить ситуацию в Украине.

В последние месяцы Россия усилила удары по украинской железнодорожной инфраструктуре — одной из ключевых систем, обеспечивающих устойчивость страны во время войны, пишет BBC. Железная дорога протяжённостью 21 000 километров выполняет не только транспортную, но и стратегическую функцию, оставаясь символом стойкости и жизнеспособности Украины. Из-за этих атак страдают и мирные жители.

В частности, во время удара России по поезду на станции в Шостке (Сумская область) в начале октября пострадали 13 человек. Один мужчина скончался от сердечного приступа, среди госпитализированных - трое детей. Украина утверждает, что целью атаки были мирные жители и спасатели, что может квалифицироваться как военное преступление по международному праву.

По данным "Укрзализныци", в сентябре число атак было вдвое выше, чем в августе — удары наносились не только по поездам, но и по инфраструктуре, обеспечивающей их работу. Заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста, курирующий железнодорожную отрасль, говорит, что половина всех атак с начала войны пришлась именно на последние два месяца.

Видео дня

"Почти каждый день за последние два месяца мы сталкиваемся с прицельными ударами по инфраструктуре "УЗ" и по энергетическим объектам", — говорит он. По словам Балесты, Россия "охотится за локомотивами — намеренно бьет по грузовым и пассажирским поездам".

СМИ сообщает, что также появились и сообщения о минировании поездов на разных маршрутах, из-за чего приходится останавливать движение, эвакуировать пассажиров и проверять вагоны на предмет взрывчатки.

Чиновники называют две основные причины участившихся атак

Первая — резко возросшие возможности России производить большое количество относительно дешёвых дронов типа "Шахед", способных летать все дальше.

Вторая — почти полная стагнация на линии фронта, из-за чего российская армия сместила фокус на разрушение путей снабжения.

"Противник пытается полностью остановить нас. Это часть тактики войны — посеять панику среди граждан, разрушить экономику и сделать страну непригодной для жизни", - заявляет гендиректор "УЗ" Александр Перцовский.

По его словам, ключевыми элементами украинского ответа стали максимально быстрая ликвидация последствий ударов, координация с военными и обучение персонала распознаванию возможных диверсий.

Также сообщается, что рост атак по железной дороге совпал с новыми ударами России по энергетической инфраструктуре Украины. Украина же продолжает методично наносить удары по российским НПЗ, усугубляя ситуацию с дефицитом топлива в ряде регионов РФ.

Другие новости об атаках России по железной дороге Украины

Ранее УНИАН сообщал, что РФ может расширить атаки на железнодорожные поезда на глубину до 500 километров. По словам эксперта по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергея "Флеша" Бескрестнова, оккупанты не будут останавливаться.

Он также считает, что России ничего не мешает "разнести всю железную дорогу Украины". Оккупанты пытаются парализовать нашу Ж/Д инфраструктуру, поэтому "важно начать что-то делать".

Вас также могут заинтересовать новости: