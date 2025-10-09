В частности российские оккупанты применяют китайские радиомодемы для управления ударными дронами типа "Шахед" в онлайн-режиме и нацеливания в подвижные железнодорожные составы.

Российские захватчики попытаются вдоль границы с Украиной создать мертвую зону без жизни. Критическим объектом под ударом находятся железнодорожные пути. Об этом эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил в эфире телеканала "Суспільне".

Он отметил, что надо совместно с "Укрзализныцей" разработать набор контрмер в противодействии атакам "шахедов" на железнодорожные поезда.

По его оценке, россияне будут продолжать атаковать локомотивы и железную инфраструктуру.

Как отмечает эксперт, если оккупантам в настоящее время удастся осуществлять атаки на тактическую глубину на расстоянии до 50 км, то в дальнейшем захватчики могут попытаться расширить эти атаки на оперативную глубину, потому что у них есть технологии, и в частности, китайские радиомодемы, которые сейчас изучаются украинскими специалистами.

"Благодаря этим китайским радиомодемам "Шахед" может превратиться в большой FPV, и управляться с территории Российской Федерации, и наводиться. Он, конечно, не такой маневренный, но сможет спокойно наводиться на железнодорожные подвижные составы и локомотивы. И эта технология даже позволяет это делать в глубину на 400-500 км", - подчеркнул Бескрестнов.

Он пояснил, что если у россиян все получится делать в ближайшей зоне от границы, то им ничего не мешает расширить этот опыт дальше.

По его убеждению, надо немедленно принимать комплекс мер и давать россиянам сопротивление. Эти меры должны включать специальные средства радиоэлектронной борьбы для противодействия онлайн-управлению "шахедами", а также необходимо принятие ряда организационных мер с участием "Укрзализныци".

Он отмечает, что машинисты локомотивов и диспетчеры должны знать, где летает разведывательный дрон, куда вылетели "шахэды", движется ли российский ударный дрон за железнодорожным подвижным составом. Также он предусматривает возможность построения укрытий для поездов на случай атак.

"Россияне превращают ближайшую зону в 30-40 км, я это называю тыловые фронты... но эта зона будет расширяться. Они хотят создать вдоль с границей Российской Федерации полностью мертвый участок, где не будет абсолютно жизни, ни военной, ни гражданской, никакой. Там уничтожаются склады, продуктовые запасы. Уничтожается транспортная логистика. Атакуются дороги, атакуются станции мобильной связи. Они уничтожают все. И как критический момент - это будет Укрзализныця", - подчеркнул Флеш.

По его информации, россияне покупают большое количество радиомодемов в Китае, которые позволят россиянам запускать "шахэды" на большую глубину и управлять ими в онлайн-режиме.

Удары по украинской железной дороге - последние новости

Как сообщал УНИАН, в последнее время российские оккупанты систематически начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, в том числе по подвижным поездам. Из-за российских атак происходят задержки движения на железной дороге. Многие поезда вынуждены менять маршруты движения.

Также стало известно, что 7 октября россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Полтаве, в результате чего было поражено локомотивное депо, станция энергоснабжения, тяговые подстанции. Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов.

"Цель врага очевидна - Россия пытается сделать оружием холод и темноту. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

