Эксперт предупредил, что россияне пытаются парализовать украинскую железную дорогу.

Российские оккупанты начали чаще бить по украинским локомотивам. Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Я надеюсь, что встреча с руководством Укрзализныци у меня состоится уже на этой неделе. Потому что, если ничего не делать, нам разнесут всю железную дорогу", - написал он.

"Флеш" отметил, что элитное российское подразделение "Рубикон" публикует кадры, на которых оккупанты отслеживают локомотив, а затем бьют по нему во время стоянки.

Видео дня

"Например, этот локомотив должен был заехать в укрытие, а не ждать удара. Если мы не будем быстро реагировать на новые вызовы противника, все будет печально", - подчеркнул эксперт.

По словам "Флеша", сейчас враг сосредоточен на ударах по украинским локомотивам. Он добавил, что без них украинская железная дорога остановится.

"Грузовые вагоны не являются важной целью, а полотно быстро ремонтируется", - заявил эксперт.

Удар РФ по железнодорожной инфраструктуре в Полтаве - что известно

Напомним, что ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что в ночь на 7 октября россияне нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Полтаве. Были поражены локомотивное депо, станция энергоснабжения, и тяговые подстанции.

Также враг повредил административные и складские помещения, подвижной состав, из-за чего возникли пожары. В результате атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов. Позже движение восстановили.

