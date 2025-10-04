Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что ранены около 30 человек.

В результате российского удара по пассажирским поездам в Шостке Сумской области известно об одном погибшем. Об этом сообщает в Facebook Сумская областная прокуратура.

"В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что квалификация уголовного производства изменена на ч. 2 ст. 438 УК Украины - совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram, что в результате двойного прицельного удара по железнодорожному вокзалу и пассажирским поездам в Шостке Сумской области, около 30 человек ранены.

"Враг продолжает тактику ударов по железной дороге - гражданская инфраструктура, большое скопление людей, о чем хорошо известно врагу. Это был очередной жесткий и циничный террористический акт. И мир не имеет права это игнорировать", - подчеркнула она.

Также председатель Сумской ОГА Владислав Григоров сообщил, что из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района.

Днем 4 октября россияне нанесли двойной удар по железнодорожному вокзалу в городе Шостка. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал, попав в электровоз поезда Киев-Шостка

По данным прокуратуры, известно о по меньшей мере 8 раненых. Среди пострадавших в Шостке 44-летняя женщина и трое ее сыновей, которым 14, 11 и 7 лет.

