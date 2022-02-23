По мнению пропагандистов, Украине "не подарили" разве что несколько областей.

Российский пропагандистский телеканал "Россия 24" составил карту якобы "подаренных Украине" территорий по мотивам "исторической" речи президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет "Лента.ру".

Телеканал заявил, что территория самой Украины якобы ограничивается лишь Кировоградской, Днепропетровской и частями Николаевской и Запорожской областей. Остальные территории нам якобы любезно "подарили" россияне.

Пропагандисты заявили, что Крым Украине "подарил" Никита Хрущев. В то же время Волынская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская и Ровенская области нам также "подарили". Такой весомый "подарок" Украина якобы получила от Иосифа Сталина.

Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области Украине якобы "подарил" Владимир Ленин.

Почти все остальные территории, по версии пропагандистов, Украине "подарили русские цари". Речь идет о Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, а также городе Киеве.

Напомним, что в день признания "ЛДНР" Путин в обращении к россиянам сделал несколько "исторических" заявлений об Украине. В частности, президент заявил, что Украина "никогда не имела своей настоящей государственности", а ее на самом деле "создала Россия".

Позднее посольство Соединенных Штатов Америки мемом ответило на упреки президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

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