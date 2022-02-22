Американские дипломаты ответили на исторический бред российского президента.

Посольство Соединенных Штатов Америки мемом ответило на упреки президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

Ответ дипведомства появился у Facebook.

Вчера Путин в обращении к россиянам сделал несколько "исторических" заявлений об Украине. В частности, президент заявил, что Украина "никогда не имела своей настоящей государственности", а ее на самом деле "создала Россия".

В американском посольстве ограничились только метким мемом, комментируя "исторический" бред Путина. Изображение четко демонстрирует развитие Украины и России.

Напомним, что вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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