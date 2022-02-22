Возле здания посольства провели патриотическую акцию.

Во вторник, 22 февраля, возле посольства России в Киеве, провели акцию "Империя должна умереть".

Таким образом участники акции отреагировали решение президента России Владимира Путина о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Митингующие держали в руках баннер и плакаты с надписями: "Донбасс – это Украина", "Мы никогда не сдадимся", "Империя зла должна умереть", "Украина будет защищаться", "Россия – оккупант", "Путин – х**ло", "За Украину – все, за Путина – не чокаясь", "Путлер, это твой последний бой", "Путлер, вон из Украины".

Кроме того, участники акции принесли под посольство похоронные кресты с табличками "российский оккупант".

Путин признал "ЛДНР": подробности

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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