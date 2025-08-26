Бойцы 253-го штурмового батальона "Арей" УДА достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении.

Бойцы 253-го штурмового батальона "Арей" Украинской добровольческой армии (УДА) взяли в плен группу оккупантов в ходе освобождения Владимировки в Донецкой области. Об этом сообщил спикер УДА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Отмечается, что всего в плен бойцы "Арея" взяли 11 вражеских военных. Среди захваченных оккупантов оказались девять бойцов 110-й бригады ВС РФ (в/ч 42600), которая была сформирована на оккупированных территориях Донецкой области. В частности, двое из мобилизованных в ряды вражеской армии являются украинскими гражданами, проживавшими в Макеевке и Мариуполе. Еще один пленный с украинским гражданством проживал на Камчатке.

"На самом деле это ситуация, когда становится понятно: если не будешь воевать за свой дом, то придут оккупанты и заставят воевать за Россию", - написал Братчук.

Видео дня

Спикер УДА добавил, что штурмовики достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении. Им также удалось захватить в плен еще трех спецназовцев Главного разведывательного управления Генштаба РФ, но на опубликованном видео они не присутствуют.

Украинские десантники зачистили Петровку и взяли в плен россиян

Ранее подразделения 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины остановили врага под Петровкой и взяли в плен россиян. На видео, которое обнародовала бригада, можно увидеть эпизоды действий буковинских десантников и как они берут в плен россиян.

Шесть солдат РФ рассказали, как их забросали взрывчаткой, после чего они решили сдаться украинским военным.

