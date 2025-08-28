По оценкам авиакомпании, это позволит сэкономить 300 тонн бумаги в год.

Генеральный директор авиакомпании Ryanair попытался развеять опасения пассажиров по поводу плана авиакомпании сделать посадочные талоны на смартфонах обязательными. Об этом пишет The Independent.

Авиакомпания заявляет, что этот шаг "практически отменит все сборы за регистрацию в аэропорту" и позволит "получать информацию напрямую из операционного центра Ryanair в периоды перебоев в работе". По оценкам авиакомпании, это также позволит сэкономить 300 тонн бумаги в год.

"От 85 до 90 процентов пассажиров прилетают со смартфонами. Почти у 100 процентов пассажиров есть смартфоны, и мы хотим перевести всех на эту технологию. Главный вопрос, который волнует людей, - что будет, если я потеряю аккумулятор или что-то еще, например, телефон? Если вы потеряете телефон, не беда. Если вы зарегистрировались до прибытия в аэропорт, мы бесплатно переоформим вам бумажный посадочный талон. Но вам необходимо пройти регистрацию до прибытия в аэропорт", - сказал генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири.

По его словам, если у пасажиров разрядится аккумулятор или что-то случится, после регистрации у выхода на посадку работники всё равно укажут его порядковый номер и проведут. Он добавил:

"Так что беспокоиться не о чем. Просто зарегистрируйтесь онлайн до прибытия в аэропорт, и всё будет хорошо".

Отмечается, что некоторые страны по-прежнему настаивают на том, чтобы пассажиры носили с собой распечатки посадочных талонов - это касается Марокко и Албании.

"Мы достигли соглашения с албанскими властями о том, что с марта следующего года они также перейдут на цифровые технологии. Марокканцы по-прежнему настаивают на использовании бумажных посадочных талонов, и в таких случаях мы будем принимать бумажные посадочные талоны", - заявил О’Лири и признал, что "возникнут некоторые трудности начального периода".

Авиакомпания первой настояла на том, чтобы пассажиры регистрировались онлайн заранее, в противном случае им будет грозить штраф. Высказывались опасения по поводу пожилых пассажиров, которые могут не иметь смартфонов или не чувствовать себя комфортно с ними.

"Пассажиры, у которых нет смартфона, могут попросить друга или члена семьи скачать для них посадочный талон. После регистрации пассажиру будет оказана помощь в аэропорту, где сотрудники смогут убедиться, что он зарегистрировался", - заявил представитель Ryanair.

Планы Ryanair по отказу от бумажных билетов

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы планирует прекратить прием бумажных посадочных талонов с 3 ноября. Вместо этого пассажирам необходимо будет предъявлять посадочные талоны из приложения Ryanair.

Судя по комментариям пассажиров, такое нововведение нравится далеко не всем - порой даже доходит до призывов бойкотировать авиакомпанию.

