Селезнев считает, что территориальные достижения врага незначительны и на поле боя он использует очень мало танков.

Уровень продвижений врага составляет 150-120, 100 квадратных километров в неделю и это не соответствует тем потерям, которые страна-агрессор несет ежедневно на поле боя, высказал мнение Украинскому радио военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

"Единственный вывод, который сейчас для меня совершенно очевиден - это тот факт, что задействуя в рамках так называемой СВО почти 700 тысяч личного состава, россияне не способны продемонстрировать хоть какие-то приличные результаты хотя бы оперативно-тактического уровня по оккупации наших территорий. Уровень продвижений врага составляет 150-120, 100 квадратных километров в неделю, что, конечно, не соответствует тем потерям, которые враг еженедельно несет на поле боя", - сказал полковник запаса.

Он добавил, что тенденция такова, что чем дальше, тем меньше российские оккупанты захватывают украинских территорий.

Селезнев отметил, что это указывает на то, что несмотря на бешеный темп ведения наступательных действий, территориальные достижения противника весьма незначительны.

Военный эксперт также поделился, что на поле боя пока крайне мало видим вражеской бронетехники, в частности танков.

"С чем это связано? Враг их начинает экономить, потому что до этого украинские Силы обороны систематически разрушали бронетехнику, уничтожали вражеские танки, что привело к определенной нехватке такой номенклатуры", - поделился Селезнев.

Полковник запаса ВМС ВСУ сообщил, что сейчас в основном враг атакует наши позиции в рамках "мясных" пехотных штурмов.

"Если год назад мы говорили о малых пехотных группах, то есть подразделения численностью до 9-ти человек, то сейчас враг ведет свои подразделения численностью три, два, а иногда одиночные пехотинцы пытаются атаковать наши позиции, чтобы таким образом обезопасить более крупные подразделения от воздействия наших дронов, ракет, минометных снарядов и других средств огневого поражения", - рассказал он.

Селезнев считает, что для врага дела совсем плохи.

"В то самое время, когда Путин рассказывает о том, что он ни на какие уступки не согласится, де-факто сама история российско-украинского противостояния демонстрирует, что чем дальше, тем меньше у врага действенных сил и ресурсов для того, чтобы эту агрессию продолжать и иметь какой-то результат", - считает военный эксперт.

Он отметил, что через месяц, возможно, через полтора начнется сезон осенних ливней, соответственно, наши грунтовые дороги превращаются в сплошное болото.

"При таких условиях враг не сможет активно использовать автомобильную, а тем более мотоциклетную технику. А это значит, что враг будет наступать пешком, потому что он точно не решится активно применять бронетехнику, тем более в большом количестве, потому что тем самым он будет гарантированно ее подвергать опасности. Мы ее просто будем жечь. Имеем для этого силы и средства", - добавил Селезнев.

Война России против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко считает, что война, которую Россия ведет против Украины, может длиться десятки лет, потому что у врага есть ресурсы. По его мнению, с начала полномасштабного российского вторжения многое изменилось, но конца-края войны не видно. Луценко рассказал, что враг имеет ресурсы, чтобы оплачивать войну без проведения мобилизации среди своего населения.

Также мы писали, что командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что некоторые политики пытаются зарабатывать политические баллы на дискредитации мобилизации в стране и подыгрывая уклонистам. Федоренко добавил, что те, кто не хотят воевать, находят в таких политиках "пастуха-лидера", который оправдывает их действия. Он не исключил, что после войны такие "политики" получат место в Верховной Раде благодаря электорату среди уклонистов. Военный отметил, что без ТЦК мы не сможем выиграть войну против России.

