Взрывчатка, заложенная под железнодорожными цистернами, была взорвана дистанционно.

На территории России утром 28 августа в результате взрыва уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Тверь". Об этом УНИАН сообщили источники в Главном управлении Министерства обороны Украины.

Атака на станцию произошла около 5 утра. На видео, которое зафиксировало взрыв, видно, что под железнодорожными цистернами, которые стояли на железнодорожном полотне и, очевидно, были наполнены горючим, была заложена взрывчатка.

"Через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда. После этого цистерны были охвачены огнем с последующим распространением пожара на всю территорию железнодорожной станции", - информирует источник.

Как сообщил собеседник в ГУР МО, атака на узловую станцию "Тверь" является частью комплекса мероприятий по уничтожению логистических возможностей дежравы-агрессора в снабжении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом.

Другие украинские удары по РФ

Как сообщал УНИАН, также 28 августа утром Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" в Telegram заявил, что в ночь на 28 августа воины ВСУ уничтожили еще 4,7% производства горючего в России. Он отметил, что под удары попали "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" в Самарской области и "Афипский НПЗ" в Краснодарском крае.

В сумме, по его данным, на 21% "похудела" за две недели августа 2025 года нефтяная "колонка" оккупанта.

Генштаб ВСУ подтвердил это и подробно проинформировал о поражении ряда важных объектов страны-агрессора в ночь на 28 августа.

Отмечалось, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины атаковали Афипский НПЗ, что в Краснодарском крае РФ. Этот завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизтопливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. На территории объекта был зафиксирован масштабный пожар.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Предприятие выпускает бензины, дизтопливо, мазуты, растворители - всего более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки - 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.

Кроме того, как отмечалось, украинские силы поразили склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, которые задействованы в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

