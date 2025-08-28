Группа потратила немалую сумму на участие в конкурсе.

Сооснователь и гитарист группы Ziferblat Валентин Лещинский рассказал о жизни после участия в песенном конкурсе "Евровидение-2025". В частности, на подкасте "Звучит!" музыкант вспомнил, удалось ли им погасить все долги, которых они набрались накануне.

По словам одного из братьев Лещинских, их участие в престижном конкурсе не стало какой-то "точкой отсчета" или резким взлетом карьеры. Он сравнил это с важным, но естественным событием в творческом пути группы, как вот релиз альбома:

"Для меня Евровидение - не является отправной точкой. Оно просто было и было... Типа так же, как не знаю, выпуск альбома первого... Просто хорошее событие, которое было, да, может, немножко больше по значимости... А принесло ли оно реально успех - это уже другой вопрос".

Что касается денежной составляющей, то Валентин признался, что группа до сих пор выплачивает долги. Ранее участники Ziferblat рассказывали, что на участие в "Евровидении" они потратили примерно 120-130 тысяч долларов.

"У нас есть сумма, которую нам еще надо отдавать за "Евровидение". Мы еще рассчитываемся, но это не критично", - заявил музыкант.

Напомним, группа Ziferblat представляла Украину на "Евровидении-2025" с песней "Bird of Pray" и заняла в гранд-финале девятое место. Победителем стала Австрия.

