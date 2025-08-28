Военный возмущается тем, что происходит в украинском медиапространстве.

Некоторые политики пытаются зарабатывать политические баллы, дискредитируя украинскую мобилизацию и подыгрывая уклонистам. Однако без ТЦК Украина войну не выиграет. Такое мнение в интервью журналистке Анне Максимчук высказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"У нас действуют парные "две-тре недели", которые активно собирают электорат и говорят: не надо воевать, конечно вас подавляют", - говорит военный.

По словам Федоренко, те, кто не хотят воевать, находят в таких политиках "пастуха-лидера", который оправдывает их действия. Военный выразил возмущение из-за того, что после войны, когда другие люди защитят Украину, вот такие "пастухи-лидеры", благодаря уже собранному электорату среди уклонистов, смогут получить места в Верховной Раде.

Федоренко признает, что определенные проблемы в украинских ТЦК и СП все же есть. Однако он призывает не демонизировать эти структуры.

"Случаи, когда подкупают ТЦКашников, наверняка есть. Вопрос в том, выявляют ли таких негодяев. Выявляют. Всех ли? Нет, не всех. Есть ли в ТЦК и СП нормальные люди? Да, есть. И я должен об этом говорить", - подчеркнул военный.

Федоренко отметил, что у него есть знакомые, которые прошли фронт и сейчас, после ранения, работают в ТЦК.

"Есть знакомый, который оттарабанил в посадке почти полтора года. Он получил ранение, долго не мог ходить, хромал, набрался силы, сейчас ходит, почти не заметно хромания. И так его занесло в ТЦК и СП. И когда ему говорят, что он негодяй, который здесь отсиживается, то эмоционально у него внутри происходит - он людям этого не говорит, но мы общаемся периодически и скажу вам откровенно - ему тоже накипает. Я к чему? Без ТЦК и СП мы не сможем эту войну выиграть", - подчеркнул Федоренко.

Дополнительный контроль над ТЦК

Как сообщал УНИАН, все работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки с 1 сентября будут обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов или вручения повесток. Решение принято для усиления прозрачности работы ТЦК и СП.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко акцентировал, что россияне проводили активную кампанию по дискредитации ТЦК, в частности, через "подсветку" бусификации.

После этого начали наносить воздушные удары по зданиям ТЦК. Однако, по словам Федиенко, украинское общество все же не среагировало так, как хотел враг.

