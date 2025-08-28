С начала 2025 года было исследовано более 700 тысяч проб воды.

Госпродпотребслужба отчиталась о результатах проверок с начала года. Нарушения требований санитарного законодательства были выявлены на 69% объектах водоснабжения, как отмечается в отчете.

Суммарно на учете Госпродпотребслужбы находилось 2 610 предприятий централизованного питьевого водоснабжения и 45 337 объектов водоснабжения. К последним относятся учреждения как централизованного (10 442), так нецентрализованного водоснабжения (34 895), а это бюветы, пункты разлива питьевой воды, колодцы и источники.

Проверки были проведены на 37% предприятий и 17% объектов. Более двух третей из них нарушали санитарные требования.

Видео дня

Суммарное количество проб воды, проверенных лаборантами госучреждения, превысило 700 тысяч. Львиную долю составили именно пробы из объектов централизованного водоснабжения - 98,5%.

Также было проверено 42 объекта водоотведения из 1 395 подотчетных. На 10 из них, это почти каждый четвертый, выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Это и неудовлетворительное санитарно-техническое состояние оборудования и помещений, и недостаточное обеспечение средствами для обеззараживания, и нарушение сроков прохождения периодических медицинских осмотров персонала и тому подобное.

Из направленных Госпродпотребслужбой требований по устранению нарушений сейчас выполнено уже 40%.

Ценность воды по всему миру

Между тем вода становится настолько ценным ресурсом, что из-за нее могут вспыхнуть настоящие войны. Так, Китай строит на границе с Индией самую большую плотину в мире, которая угрожает засухой землям ниже по руслу реки.

А в английских графствах безумная нынешняя засуха превратила плодородную почву в австралийскую прерию. Производители говядины вынуждены были прекратить выпас скота, который теперь кормят из запасов на зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: