По словам россиянина, военных заставляли покупать за собственные средства бронежилеты по завышенным ценам и постоянно требовали на что-то сдавать деньги.

Украинские защитники из 132 ОРБ ДШВ взяли в плен на Добропольском направлении россиянина, жителя города Екатеринбург Евгения Бурцева. Он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Николаевский ванек" рассказал, как попал на фронт и пожаловался на отношение к нему.

Бурцев рассказал, что его завербовали служить на войне в тюрьме. Для того, чтобы заключенные соглашались, им намеренно включали программы с агитацией служить на стороне России против Украины.

Если заключенный отказывался подписывать контракт с Минобороны РФ, то ему проводили постоянные обыски и оказывали другое давление, чтобы в конце концов заставить согласиться пойти воевать.

На позиции отношение других военных и командования к нему было плохим. Его постоянно оскорбляли, заставляли отдавать деньги якобы на какие-то нужды. Кроме этого, им приходилось покупать за свои средства бронежилеты, которые, как оказалось, им продавали по завышенным ценам.

Также пленный россиянин добавил, что у некоторых военных снимали все средства с банковского счета, когда они просили снять определенную сумму. То есть, были и случаи мошенничества среди своих.

Под Добропольем Бурцев видел много тел погибших российских солдат, которых даже не пытались забирать. При этом, он добавил, что не видел, чтобы среди погибших были украинцы.

На позиции они долго были без еды и воды, поэтому россиянин решил сдаться в плен ВСУ.

Бурцев отметил, что жизнь дороже и посоветовал другим гражданам России не подписывать контракт с армией и не идти воевать против Украины.

Пленные россияне в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 19-летний россиянин, который оказался в плену ВСУ пытался поговорить с сестрой, чтобы его Россия внесла в списки на будущий обмен. Однако девушка не захотела разговаривать с братом, вместо нее разговаривал ее парень, что даже украинский журналист Дмитрий Карпенко, который и организовал возможность общения с родными пленному, бу в шоке с реакции родных.

Также мы писали, что гражданин Ирака, который воевал на стороне РФ, попал в украинский плен. По его словам, в Россию он приехал по туристической визе и работал в одном из ресторанов. Поскольку у него не было рабочей визы, его задержали и пригрозили посадить на 20 лет или же предложили подписать контракт с Минобороны РФ. Его били и угрожали, из-за чего мужчина имеет теперь плохое зрение и слух. Пленный заявил, что Россия уничтожила его жизнь.

