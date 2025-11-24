Лозунг "своих не бросаем" в очередной раз не прошел проверку практикой.

Численное превосходство и толерантность к высоким потерям являются главными причинами российского продвижения на фронте. Показательно, что на судьбу российских солдат плевать не только их командирам, но даже ближайшим родственникам.

Показательный случай имел место во время недавнего интервью, которое украинский журналист Дмитрий Карпенко записывал с пленным российским солдатом для своего YouTube-канала.

В ходе таких интервью пленным российским оккупантам предоставляется возможность позводнить родным. Часто эти звонки приводят к неожиданным результатам. Именно так и случилось с очередным россиянином.

В ходе общения с украинским журналистом 19-летний пленный рассказал, что у него есть в России живая мать, но вырос он в детдоме. Все потому что мать на пьяную голову пыталась его в детстве сжечь в печке. Также у парня есть трое братьев и две сестры.

В ходе интервью было решено позвонить одной из сестер по имени Екатерина. Оккупант надеялся попросить ее сходить в военкомат и добиться внесения его в официальные российские списки военнопленных. Однако звонок не задался с самого начала.

Вместо сестры трубку снял ее парень и наотрез отказался передавать трубку женщине, делая вид, будто не понимает, зачем ей разговаривать с братом, оказавшемся во вражеском плену. Несколько минут ушли на попытки уговорить собеседника все же дать пленному возможность поговорить с сестрой. Эта ситуация удивила даже журналиста, который уже три года записывает интервью с пленными.

"Это дичь. У меня за полторы тысячи пленных такого не было. Когда брат говорит, дай трубку телефона [сестре], какой-то тип говорит "Я не дам". Вы что там совсем […] русские? Ты нормальный вообще? Если бы твой брат или сестра были где-то в плену, ты бы хотел с ними поговорить?" – сорвался журналист, обращаясь к человеку на том конце провода.

При этом человек, который снял трубку, тоже удивился тому, что украинцы дают пленным возможность звонить родным.

"То есть он вчера стрелял в тебя, грубо говоря, а сегодня ты волнуешься, чтобы он с сестрой поговорил?" - со смехом ответил россиянин.

При этом в трубке был отчетливо слышен еще и женский смех на заднем плане. Пленный подтвердил, что это голос его сестры.

После того, как журналист не выдержал и оборвал звонок, пленный россиянин признался, что он "сам в шоке" от такого поведения родственников.

