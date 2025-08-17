Защитникам удалось освободить несколько населенных пунктов.

Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов на нескольких участках фронта. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 15-16 августа россияне атаковали вблизи Новоконстантиновки, Варачино и Юнаковки. Тем не менее врагу не удалось добиться существенных успехов на севере Сумской области.

Также попытки оккупантов атаковать и продвигаться прошли безуспешно в Харьковской области. Аналитики поделились, что в этом регионе россияне пытаются атаковать небольшими пехотными группами, иногда используя мотоциклы для быстрого передвижения. Их действия выглядят хаотичными, а продвижения не зафиксированы.

Видео дня

Кроме того, противник пытался наступать на Купянском и Лиманском направлениях. Аналитики опровергли заявления российских "военкоров" о якобы успехах оккупантов.

Тем не менее было подтверждено продвижение врага на Северском направлении. Атаки оккупантов вблизи Часового Яра и Торецка завершились безуспешно.

На Покровском направлении Силы обороны имели успехи. Вероятно, украинские бойцы зачистили несколько населенных пунктов возле Доброполья и выбили россиян из районов Веселого и Грузского. Также подтверждено освобождение Рубежного, Нововодяного, Петровки и Золотого Колодезя.

На Великомихайловском направлении украинские войска оттеснили врага из района Андреевки-Клевцово. В это время россияне пытались наступать на Новопавловском направлении, но безуспешно.

Также оккупанты проводили атаки вблизи Гуляйполя в Запорожской области и в направлении Херсона - возле Антоновских мостов и острова Белогрудый. Попытки наступать завершились провалом для россиян.

В отчете также сказано, что 16 августа в Курской области продолжались локальные бои. Там россиянам не удалось продвинуться.

Украинские военные продвинулись на фронте - что известно

Ранее спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев сообщил УНИАН, что Силы обороны Украины продвинулись на определенных участках на фронте. По его словам, на Северо-Слобожанском направлении украинские воины продвинулись на расстояние от 1 до 2,5 километра.

Ковалев рассказал, что в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения с целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений врага.

Вас также могут заинтересовать новости: