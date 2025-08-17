Агрессор до сих пор не считается с потерями, но теперь "пушечное мясо" удается конвертировать в оккупированные километры украинской территории.

Российская тактика инфильтрации малых пехотных групп за украинские оборонительные позиции вызывает все большее беспокойство у военных аналитиков. Об этом пишет The Times.

Авторы публикации описывают эволюцию российской тактики на фронте. Вместо массированных "мясных" штурмов и попыток силой продавить украинскую оборону, теперь российское командование использует своих солдат как приманку для выявления позиций украинской обороны.

"С первых дней войны бои изображались как соревнование между хитростью украинского войска и незатейливой грубой российской силой. Но доказательства с поля боя - и недавние достижения московских войск - свидетельствуют о том, что эта точка зрения все больше устаревает", - говорится в публикации.

Видео дня

Роб Ли, бывший морской пехотинец США, который живет в Киеве и анализирует войну для американского Института исследований иностранной политики, обеспокоен тем, что Россия не только сохраняет численное преимущество, но и внедряет определенные инновации. Его беспокоит перспектива того, что россияне могут перегнать украинцев в технологиях и тактике, а тогда Украина потеряет качественное преимущество, на которое она полагалась все это время.

"Территориальные достижения России, особенно в июле, были довольно значительными и большими, чем в предыдущие месяцы. Россияне продвинулись на 10-12 км на нескольких направлениях... у нас есть несколько участков, где фронт начинает протекать", - соглашается с коллегой польский военный аналитик Конрад Музыка.

Агрегируя объяснения аналитиков и рассказы пленных российских солдат, The Times в общих чертах объясняет сущность новой российской тактики, которую российское командование системно применяет в течение последних месяцев.

Во многих местах плотность украинской обороны очень низкая. Обычно речь идет о 10-12 солдатах на километр, которые занимают три-четыре замаскированные позиции и оттуда наблюдают за передним краем. Поскольку сплошной линии окопов нет, россияне используют тактику инфильтрации: малые пехотные группы в составе 2-6 солдат пытаются незаметно (часто ночью) пролезть между украинскими окопами и закрепиться уже в тылу передовых украинских позиций, ожидая подмоги.

Если же украинские солдаты увидят, как россияне ползут между их позициями, и откроют огонь, это тоже является успехом для оккупантов. Ведь в таком случае украинцы демаскируют себя, и дальше российские войска уже попытаются уничтожить эти позиции ударами беспилотников или авиабомб. То, что большинство российских солдат погибают в попытке проползти немного вперед или хотя бы просто найти замаскированные украинские позиции, для российского командования не имеет значения: вскоре из России пришлют еще таких же.

Как отмечает The Times, на фоне многочисленных примеров украинской изобретательности и впечатляющего пренебрежения к человеческой жизни в российской армии, можно легко упустить из виду, что российские генералы на самом деле тоже постоянно внедряют определенные инновации.

Например, под Покровском россияне достаточно активно используют беспилотники для обеспечения всем необходимым тех своих солдат, которые смогли проползти в украинский тыл и не могут получать еду и патроны обычной армейской логистикой.

И все это на фоне того, что огромные потери живой силы фактически не имеют для россиян никакого значения. Как пишет The Times, Россия стабильно набирает в армию около 30 000 новобранцев ежемесячно, тогда как Украина едва достигает трети от этой цифры.

Уже упомянутый выше американский аналитик Роб Ли предостерегает, что дальнейшее накопление российского превосходства в различных аспектах ведения войны может создать для Украины действительно серьезные проблемы даже по сравнению с тем, что есть сейчас.

"Россияне не достигли желаемого результата на фронте этим летом, не сумев достичь масштабного прорыва. Но тенденция развития событий на поле боя очевидна, и она вселяет в некоторых украинцев предчувствие плохого настроения. Успехи России в привлечении сил и в их более эффективном использовании усиливают давление на Зеленского и убедили Путина, что стоит продолжать борьбу еще некоторое время", - резюмирует The Times.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, дроны ГУР ударили по важному узлу российской военной логистики в Воронежской области. В результате удалось перекрыть железнодорожный маршрут, идущий через станцию "Лиски". Где-то на фронте оккупантам теперь не подвезут боеприпасы и новых смертников-ползунов.

Также мы рассказывали, что Силы обороны зачистили ряд населенных пунктов на Донбассе. По данным Генштаба, потери врага в живой силе составили около 1300 человек, из которых более 900 - безвозвратные.

Вас также могут заинтересовать новости: