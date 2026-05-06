Россияне установили вокруг Москвы более 40 дополнительных систем ПВО, - СМИ

Россияне готовятся к ударам со стороны Украины.

В 2025 году вокруг Москвы Кремль дополнительно установил 43 башни ПВО с зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1". Как пишет The Moscow Times, это говорит о подготовке РФ к угрозам со стороны Украины.

"Речь идет о продолжении воссоздания советского "малого кольца" ПВО радиусом 50 км, которое не нашло применения во времена холодной войны. Позиции располагаются вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и "малой бетонки", которая ее дублирует. ЗРПК перебрасываются, в частности, из других регионов, что свидетельствует о сосредоточении внимания властей именно на защите Москвы", - цитирует российское СМИ издание Bild.

Журналисты напомнили, что в 2025 году новые позиции "Панцирей" появились вблизи Зеленограда и Подольска, внутри автомобильной развязки на ЦКАД в районе Гжели, на территории бывшего радиотехнического центра под Наро-Фоминском и возле стрелкового полигона Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех").

Также несколько площадок для ЗРК было установлено возле аэропортов Домодедово и Жуковский.

Страх России из-за ударов Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут прилететь в Москву на парад 9 мая. По его словам, Россия уже не так сильна, как казалось ранее.

"Россия объявила парад к 9 мая, но на этом параде не будет военной техники. Это будет впервые, если это действительно так, за много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также прилететь на этот парад. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше", - сказал президент.

В то же время в России пригрозили Украине "ударами возмездия" на фоне подготовки к параду в Москве. В Госдуме подчеркнули, что президент Украины "слишком нагловато себя ведет".

"В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неизбежен. Удар станет очень серьезным и кратным", - предупредил член комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Колесник.

