Оккупационная российская армия понесла серьезные потери.

В оккупированном Крыму успешно поражен ряд дорогостоящих военных объектов, в том числе украинские военные сожгли вертолет Ка-27, несколько радиолокационных систем и комплекс. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

В частности, мастера спецподразделения ГУР "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии.

В результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские:

корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;

аэродромный радиолокационный комплекс "лира-А10";

радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У";

РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции;

РЛС П-18 "Терек".

Также ГУР опубликовало видео попаданий.

"Точные удары по дорогостоящим российским целям и потрясающее уклонение от ракеты из вражеского комплекса "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

Отдельно в ГУР прокомментировали видео попаданий, поскольку в крымском небе было зафиксировано разведчиками движение ключа перелетных птиц.

Другие удары по вражеским объектам

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в районе населенного пункта Кировское в Крыму была уничтожена база хранения и обслуживания российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион".

В октябре в Крыму разведчики также охотились на российскую военную технику. В частности тогда "Примары" поразили российский десантный катер и три радиолокационные станции (РЛС).

"Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове", - добавили в разведке.

