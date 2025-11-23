Завод Бром и важную подстанцию атаковали беспилотники.

Дроны Сил беспилотных систем атаковали Перекопский бромный завод в городе Красноперекопск на севере оккупированного россиянами Крыма. Соответствующее видео обнародовал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди в своих социальных сетях.

Как отметил портал "Милитарный", судя по обнародованным кадрам, удар "был осуществлен отечественными дронами-камикадзе FP-1 или FP-2".

Согласно сообщению, завод был атакован в ночь с 22 на 23 ноября.

Вместе с заводом была атакована 220-киловольтная магистральная подстанция "Красноперекопск", которая считается одним из ключевых энергетических узлов системы электроснабжения Крыма.

Что известно о бромном заводе в Красноперекопске

Завод "Бром" - одно из крупнейших промышленных предприятий в Северном Крыму, единственный производитель бромсодержащих химических соединений в Восточной Европе. Он специализируется на производстве брома, бромидов и другой химической продукции для промышленности. Его продукцию используют не только в химической, а в фармацевтической и резинотехнической промышленности. Также командующий СБС указал на высокое военное значение завода: "Химзавод Бром работает на ВПК оккупанта".

Взрывы в оккупированном Крыму

Напомним, что ранее в ноябре Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму базу оккупантов с дронами "Орион". Беспилотники на этой базе хранились и обслуживались. Такие дроны являются носителями авиабомб и ракет, могут часами замирать в воздухе на высоте более 7 тысяч километров.

