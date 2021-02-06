В зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела ранены два украинских бойца.
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Об этом украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщает в своем Telegram- канале.
«Сегодня, 6 февраля, около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецк и Северодонецк получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное», - отмечается в сообщении.
Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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