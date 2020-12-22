21 декабря боевики шесть раз нарушили так называемое перемирие на Донбассе. По позициям Вооруженных сил оккупанты били, в частности, из гранатометов и пулеметов.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
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Вблизи Золотого-4 боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреляли позиции "Востока" вблизи Водяного на Приазовье – из станкового противотанкового гранатомета.
"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь в ответ", – говорят в штабе.
С начала этих суток штаб обстрелов со стороны боевиков не фиксировал.
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