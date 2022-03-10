Российские нацисты обязательно ответят за свои преступления.

Армия путинских прихвостней продолжает использовать тактику террора на территории Украины. Оккупанты бомбят мирные города и убивают гражданских. Обстрел роддома в Мариуполе показал, на какие зверства способны "орки" из РФ, которых нельзя называть настоящими солдатами. О количестве убитых за время войны украинцев высказался Министр обороны Алексей Резников. По его словам, гражданских уже умерло больше, чем представителей всех силовых структур в стране.

В заявлении Резникова сказано: "Потерпев сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя, как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан — женщин и детей. По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине, но и во всем мире. Кремль бомбит школы, больницы и роддомы. Москва никого не защищает — она только уничтожает".

Точное количество убитых гражданских пока не называется. Но в одном только Мариуполе подлые оккупанты истребили около 1300 мирных украинцев.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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