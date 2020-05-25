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Правоохранители установили около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Луганщине

22:37, 25 мая 2020
Война
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Террористы пытают украинских граждан / фото с ресурса боевиков

Об этом рассказал прокурор области Алексей Ляшенко, передает "Радио Свобода". По его словам, эти данные внесены в реестр потерпевших от преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии России против Украины.

Он отметил, что сейчас ведомство рассматривает более шести тысяч уголовных правонарушений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

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"Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в более чем 6 тысячах уголовных производств в отношении правонарушений, совершенных незаконными вооруженными формированиями, которые находятся под контролем оккупационной администрации России. С целью систематизации и аккумуляции данных о потерпевших от преступлений физических и юридических лиц, в прокуратуре введен соответствующий реестр", - рассказал прокурор Луганщины.

Также, по его данным, в настоящее время в реестр досудебных расследований внесена информация о более чем 4 тысячах 200 пострадавших в результате уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией России против Украины.

Как сообщал УНИАН, жертвами конфликта на Донбассе среди населения с начала года, по данным ООН, стали 44 человека.

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