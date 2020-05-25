Правоохранители установили около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Луганщине

По факту преступлений боевиков открыты тысячи уголовных производств.

Прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

Об этом рассказал прокурор области Алексей Ляшенко, передает "Радио Свобода". По его словам, эти данные внесены в реестр потерпевших от преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии России против Украины.

Он отметил, что сейчас ведомство рассматривает более шести тысяч уголовных правонарушений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

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"Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в более чем 6 тысячах уголовных производств в отношении правонарушений, совершенных незаконными вооруженными формированиями, которые находятся под контролем оккупационной администрации России. С целью систематизации и аккумуляции данных о потерпевших от преступлений физических и юридических лиц, в прокуратуре введен соответствующий реестр", - рассказал прокурор Луганщины.

Также, по его данным, в настоящее время в реестр досудебных расследований внесена информация о более чем 4 тысячах 200 пострадавших в результате уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией России против Украины.

Как сообщал УНИАН, жертвами конфликта на Донбассе среди населения с начала года, по данным ООН, стали 44 человека.

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