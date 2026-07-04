Непогода в Одессе: синоптики объявили I уровень опасности (инфографика)

В ближайшие дни температура в городе будет понижаться, а вода в море станет холоднее.

В Одессе 4 июля ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 4 июля ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15–17 м/с, ночью и утром – гроза", – прогнозируют синоптики.

Такая же погода ожидается и на территории Одесской области.

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Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

4 июля в Одесской области ожидается переменная облачность. Утром кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер будет 9–14 м/с с порывами 15–17 м/с. Температура воздуха максимально прогреется до +25°...+30°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также прогнозируется переменная облачность. Утром пройдет кратковременный дождь, гроза, а днем уже будет преобладать погода без значительных осадков. Ветер северо-западный, 9–14 м/с, скорость порывов 15–17 м/с. Столбики термометров покажут +26°...+28°. Температура морской воды +23°...+24°.

В целом в ближайшие 5 суток (4–8 июля) циклон "Зои" и область высокого давления будут постоянно бороться за то, кто будет доминировать в Европе. Для Одесской области это приведет к переменной облачности и понижению температуры воздуха до +21°...+26°, а температура морской воды снизится до +19°...+21°.

В субботу, а затем 7–8 июля ожидаются дожди с грозами. Ветер временами порывистый.

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