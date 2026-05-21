Украинские дроны с ракетами 'охотятся' за российской ПВО, – BI

Украинские Силы беспилотных систем применили новую тактику – оснащение дальнобойных дронов неуправляемыми ракетами для поражения российских средств ПВО в тылу.

Украинские подразделения начали использовать новую тактику – оснащение дальнобойных ударных беспилотников неуправляемыми ракетами для поражения целей в глубоком тылу России, в частности систем противовоздушной обороны, пишет Business Insider.

В Силах беспилотных систем отмечают, что дроны с фиксированным крылом могут нести до восьми ракет каждый. Ракеты запускаются из-под крыльев в быстрой последовательности и применяются для поражения наземных целей.

По данным военных, по крайней мере одна из таких атак была осуществлена против военно-морской базы Черноморского флота России в оккупированном Крыму. Также сообщается об использовании ракет против расчетов ПВО в российском тылу.

В подписях к видео атак военные отмечают, что задачей является "обнуление" расчетов пулеметчиков и переносных зенитно-ракетных комплексов, которые пытаются сбивать дроны.

В Силах беспилотных систем также заявили, что такие дроны могут действовать на глубине до 500 километров, что примерно соответствует расстоянию до Москвы от украинской границы.

Помимо ракетного вооружения, беспилотники продолжают нести и стандартные взрывчатые боеприпасы. Военные отмечают, что новая тактика позволяет сочетать более дешевые ракеты для подавления ПВО с более мощными боевыми частями для ключевых целей.

Аналитики отмечают, что использование неуправляемых ракет с дронов позволяет снизить риски для экипажей и повысить эффективность ударов в глубине обороны противника, в частности против мобильных систем ПВО.

Как сообщал УНИАН, украинские производители вооружения все активнее выходят на международный рынок и заявляют: главный козырь их продукции – не испытания на полигонах, а реальный боевой опыт против российской армии.

После начала полномасштабного вторжения РФ украинская оборонная отрасль пережила стремительный рост. За несколько лет войны Украина стала одним из мировых центров разработки дронов, систем радиоэлектронной борьбы и технологий современной войны.

Норвежский эксперт Фабиан Хофман отметил, что украинские дальнобойные средства поражения могут стать единственным жизнеспособным вариантом для Европы в ближайшей перспективе. И, в первую очередь, речь идет о дальнобойных дронах, производство которых уже стало массовым и серийным. Он утверждает, что европейские арсеналы дальнобойного и глубокого оружия являются недостаточными.

