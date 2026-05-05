РФ атаковала Запорожье авиабомбами: вспыхнули пожары, есть погибшие и раненые (видео)

В результате удара загорелись автомобили, магазин и предприятие.

Сегодня российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, вспыхнуло несколько пожаров, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обновлено в 17:52. Число погибших в результате атаки возросло до двух.

По информации чиновника, удар был нанесен около 16:00.

"Враг атаковал авиабомбами несколько предприятий Запорожья. Горят автомобили, магазин и предприятие", – заявил Федоров.

Также он добавил, что в результате атаки повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

"Известно о шести пострадавших. Все госпитализированы в медицинские учреждения", – рассказал глава ОВА.

Позже Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки погиб мужчина. Число раненых возросло до восьми.

3 мая россияне нанесли удар вблизи АЗС в Криничанской общине Днепропетровской области. В результате атаки пострадали шесть человек, среди них – 10-летний мальчик, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также была ранена беременная женщина.

В результате удара загорелся грузовик с продуктами питания, а также был поврежден автобус, который перевозил около 40 детей.

