Часть потребителей Киева временно остались без горячего водоснабжения из-за ночных обстрелов, энергетики работают над восстановлением.
Об этом сообщила Киевская горгосадминистрация (КГГА). "В связи с вражескими атаками на объекты критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования. Это повлияло на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах", - говорится в сообщении.
Городские службы вместе со специалистами "Киевтеплоэнерго" сейчас работают над устранением проблем.
Ночной удар по Украине
Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября россияне массированно атаковали объекты украинской энергетики. Из-за этого введены экстренные и аварийные отключения в ряде областей Украины и Киеве.
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев, комментируя ночную российскую атаку на энергообъекты, не исключил, что в Украине могут ввести графики почасовых отключений для населения, если в течение суток энергетики не смогут восстановить электроснабжение для всех потребителей.
Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев предполагает, что в Киеве возможны похожие ситуации с той, которая сейчас на Черниговщине. То есть, когда все потребители останутся без стабильного электроснабжения на несколько дней. Однако полный блэкаут, когда горожане будут месяцами без электроснабжения, он считает маловероятным.