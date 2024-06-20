Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Из-за ночного обстрела РФ объем ограничений потребления электроэнергии увеличен с 11:00. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня, 20 июня, в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00", – говорится в сообщении.

Информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений, следует смотреть на официальных сайтах облэнерго. Отмечается, что при этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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Накануне вечером, еще до ночной атаки, "Укрэнерго" прогнозировало, потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графиками с 06:00 до 24:00.

Ночная атака РФ по объектам энергетики

В ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". Всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БпЛА. В результате противовоздушного боя было сбито 32 воздушные цели.

В "Укрэнерго" сообщили, что враг нанес новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. В результате атаки было повреждено оборудование на энергетических объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях.

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