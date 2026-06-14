Россию атаковали дроны: горит крупнейший химзавод и нефтебаза (видео)

Новомосковский "Азот" является крупнейшим производителем аммиака и азотных удобрений в России.

В ночь на 14 июня несколько регионов России были атакованы дронами. В сети пишут о прилетах по крупнейшему химкомбинату в Тульской области, а также по нефтебазе в Ярославской области.

Так, в Новомосковске Тульской области после атаки дронов загорелся химкомбинат "Азот". В сети публикуют видео пролета дронов, взрывов, а после и сильного пожара на территории завода. Спутниковый сервис отслеживания температурных аномалий NASA Firms также фиксирует кадры пожара.

Местные власти также подтвердили прилет. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что фрагменты украинских БПЛА упали "на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска".

Видео дня

Новомосковский "Азот" является крупнейшим производителем аммиака и азотных удобрений в России, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Предприятие выпускает минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, азотную кислоту, аргон, метанол.

Продукция завода используется и для российского ОПК. В частности, уксусная и азотная кислота используются для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, - для артиллерийских снарядов.

Также дроны атаковали нефтебазу "Спецторг Плюс" в Рыбинске Ярославской области. В сети публикуют видео пожара и огромных столбов дыма.

Нефтебаза "Спецторг Плюс" расположена рядом с Ярославским НПЗ, она содержит резервуары на более 300 тысяч кубометров. Из-за стратегического значения для энергетики РФ и обеспечения армии оккупанта нетебаза регулярно становилась целью украинских беспилотников.

Также тг-канал Astra пишет, что в Вязьме Смоленской области после атаки дронов возник пожар в районе железнодорожного депо.

Удары по России - последние новости

в ночь на субботу, 13 июня, в Темрюкском районе Краснодарского края РФ беспилотники атаковали морской терминал. После удара на территории объекта вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек, еще трое получили ранения. А 12 июня были поражены два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане.

Также в ночь на 12 июня дроны СБС атаковали места дислокации российских военных на полигоне во временно оккупированной части Запорожской области. Под удар попали подразделения, которые проходили подготовку перед отправкой на фронт.

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