В Запорожье в результате удара ранения получили 13 человек.

Российские оккупанти ночью и утром массировано атаковали Украину "Кинжалами", "Искандерами" и БпЛА, в результате чего в ряде областей есть разрушения и раненые.

В частности, в Запорожье ранения получили 13 человек. Попадания зафиксированы по энергетической инфраструктуре. В настоящее время без света остались почти 2000 человек. Также есть повреждения жилых домов.

Начальник Запорожской обласной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в городе повреждены 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах.

"13 человек, в том числе 2 ребенка, обратились за помощью к врачам. В ближайшие несколько часов планируем возобновить электроснабжение", - сообщил он.

В Полтавской области повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности. В области ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

Как сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, в результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

Взрывы также звучали в Днепропетровской и Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях.

По данным главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в области есть прилеты по энергетической инфраструктуре.

"Агрессор продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, энергетические объекты. От электроснабжения отключены 27 населенных пунктов", - сообщил он.

Также стало известно, что враг нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесщины. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в ночь на 22 октября в результате атак ударными беспилотниками в городе Измаил повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли возгорания. К счастью, в городе в результате обстрела обошлось без пострадавших.

По данным Измаильской райгосадминистрации, нанесен удар по энергетическому объекту ДТЭК. Энергетики переключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семей. В то же время отмечается, что повреждения значительные - ремонт потребует времени.

В региональном главке ГСЧС добавили, городу сейчас работают 23 стационарных пункта несгибаемости для населения. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 20 спасателей.

Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, без света остаются более 20 тыс. абонентов. При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Ночной удар РФ по Украине

Еще с ночи россиские оккупанты начали запускать дроны, а под утро - крылатые ракеты.

В Минэнерго сообщили, что целью удара была энергетическая инфраструктура Украины. Рано утром в стране применили ектренные отключения света в ряде областей.

