Противостоять концентрированым ударам могут на сегодня лишь единичные города Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что крайние массированные воздушные атаки России на Украину показали новую тактику ударов.

Об этом он написал в Telegram-канале, предупредив об угрозах нового подхода. "Похоже, в вопросе ракетного террора Россия выбрала тактику концентрированных ударов. Суть – не рассредоточивать ударный потенциал по разным направлениям и городам, в ходе массированных ударов, а концентрировать его большую часть на отдельно взятых целях", - отметил Коваленко.

Он напомнил, что массированная ракетная атака в ночь на 6 июня была сконцентрирована на Луцке и Тернополе, дроновая – на Харькове. Сегодняшней ночью страдали Ровно и Дубно, оказавшиеся под самым массированным ударом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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"Не знаю, кто стал идеологом в российском Генштабе этой концепции, но если такие удары повторятся, можно говорить о том, что эту тактику будут практиковать системно. Проблема в том, что у нас единичные города могут противодействовать концентрированным ударам, в первую очередь, конечно же, Киев", - прокомментировал Коваленко.

По словам эксперта, это в очередной раз поднимает вопрос обеспечения если не всех городов Украины эшелонированной ПВО, то создания барьера, по самым распространенным и часто применяемым маршрутам полета российских средств поражения, как дронов, так и ракет. "В этом вопросе мы полностью остаемся, зависимы от наших партнеров", - подчеркнул Коваленко.

Удар по Украине 6 июня

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ночью оккупанты массированно атаковали Украину различными средствами воздушного нападения, а особенность была в том, что большинство дронов "ползло" на запад Украины.

По данным Воздушных сил, россияне применил 6 баллистических ракет, 38 крылатых ракет, из которых примерно три десятка уничтожено. Из более 400 дронов сбито около 200 единиц огневыми средствами и, по предварительным данным, еще 167 локационно потеряны.

Разрушительные последствия были зафиксированы в Луцке, Тернополе и Киеве.

И как уже известно, в ночь на 9 июня РФ снова массировано атаковала Украину, в том числе направив значительную часть средств удара на Ривненскую область. Как сообщил мэр города Ривне Александр Третяк, сегодня область пережила одну из самых жестких ночей: десятки "шахедов" и ракеты атаковали регион. Он добавил, что город Дубно принял на себя львиную долю этого удара.

После ночной атаки россияне снова пустили ракеты по Ривненской области, там работала противовоздушная оборона.

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