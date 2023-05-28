Юрий Игнат отметил, что имеющиеся самолеты не могут обеспечить 100-процентную защиту.

Авиацию привлекали для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, которым Российская Федерация атаковала этой ночью Киев. Имеющиеся у Воздушных сил ВСУ Миг-29 и Су-27 не могут обеспечить 100% результат.

"Авиация, которую мы привлекаем к сбиванию, в частности, к БПЛА, не является такой эффективной, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно этот самолет со своим мощным радаром и вооружением, мог бы 100% реализовывать свои задачи в небе", - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Киев 24".

Он указал, что на всех оперативных аэродромах размещены самолеты, но применяться авиация может в районах, где меньше средств ПВО.

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"В одном месте работает ПВО, в другом - мобильные группы. Те районы, где меньше средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать, быстро реагировать и уничтожать БПЛА", - подытожил военный.

Ночная атака дронов на Киев - что известно

В ночь на 28 мая российские оккупанты атаковали спящие города Украины дронами-камикадзе, закупленными у Ирана. Большая часть беспилотников была направлена на Киев.

Украинским защитникам удалось сбить 52 беспилотника, из запущенных 54. Эта атака стала самой массированной атакой дронов с начала полномасштабной войны

В результате падения обломков дронов разных районах Киева зафиксированы разрушения. Кроме того, один человек погиб, а еще двое пострадали.

В свою очередь руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские захватчики ночью с помощью масштабного применения "шахедов" пытались наметить направление следующих атак.

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