Причиной взрывов и пожара на военных складах в Брянске стали дроны типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

Ударные БпЛА Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТО ВС РФ в Брянске.

Как отметили УНИАН источники в разведке, сначала местные паблики в соцсетях сообщили о пролетах неизвестных БпЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.

"Было четыре взрыва - горит нефтебаза" - пишут местные жители.

От источников в разведке стало известно, что причиной взрывов и пожара на военных складах в Брянске стали дроны типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

"Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске - это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии", - сообщил собеседник.

Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию, она получила название "Паутина". В ходе операции одновременно были поражены четыре военных аэродрома в российском тылу: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая".

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что Россия может готовить против Украины операцию, подобную той, которую провела Служба безопасности Украины, получившую название "Паутина". По его словам, каждая сторона наследует опыт другой. В частности, и РФ будет наследовать все то, что делала Украина.

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