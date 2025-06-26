Речь идет о самой южной части Донецкой области, которую еще контролирует Украина.

Оккупационная российская армия имеет существенные успехи в западной части Донецкой области в районе населенных пунктов Шевченко, Бурлацкое и Свободное Поле. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

"На участке уже бывшей тактической группы "Угледар" продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении. Начиная от Алексеевки и до Зеленого Поля противник осуществляет постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты", - говорится в публикации.

Аналитики сообщают о не до конца понятной ситуации с населенными пунктами Алексеевка и Багатырь. Также противник осуществляет мощное давление в направлении населенного пункта Звезды, в районе Комара и на отрезке Шевченко - Свободное Поле - Новоселка.

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В DeepState жалуются на ложные доклады о ситуации на переднем крае, которые подают некоторые подразделения на этом участке фронта, отчитываясь об "удержании" фактически уже утраченных позиций.

"От этого ситуация не становится лучше. Следующее обновление карты будет неутешительным", - добавили наблюдатели.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Силам обороны удалось остановить наступление оккупантов в Сумской области. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, планы оккупантов на лето-осень были понятны: расшатать украинскую линию обороны, максимально вытянув силы и резервы на второстепенные направления, пока основное наступление сосредоточено на Донбассе.

Тем временем Украина наращивает производство собственного оружия, в том числе и новой для украинского ВПК номенклатуры. Например, уже известно о начале производства собственных баллистических ракет. Но, как говорит военный эксперт Владислав Селезнев, ракета "Сапсан" - это далеко не все сюрпризы для врага, которые готовит Украина.

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