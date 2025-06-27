Новые правила будут действовать с осени.

Норвегия с 1 сентября повышает требования знания языка для иностранцев, которые хотят получить постоянный вид на жительство.

Как отметил министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен, умение понимать и общаться на норвежском является важной предпосылкой для получения образования и работы. В правительстве приняли решение повысить уровень владения языком с А1 до А2.

"На уровне А2 человек может понимать простую повседневную речь и легко высказываться на темы, связанные с собой, семьей, ближайшим окружением и работой. Он может справиться в простых и рутинных разговорных ситуациях с прямым обменом информацией на знакомые темы, если собеседник говорит медленно и четко и готов помочь".

Видео дня

Новые правила будут применяться к заявлениям, поданным после 1 сентября 2025 года. Они не будут касаться иностранцев, которые документально подтвердят, что не способны сдать экзамен из-за особых проблем со здоровьем или личных обстоятельств. Также это может касаться взрослых с низким уровнем школьного образования или без него, а также пожилых людей.

Украинцы в Норвегии

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Норвегия ввела схему коллективной временной защиты для украинцев.

В сентябре прошлого года в министерстве юстиции сообщали, что за это время страна приняла у себя около 85 тысяч украинцев.

Тогда же в Норвегии приняли решение не предоставлять автоматически убежище всем жителям западных областей Украины, поскольку правительство считает их безопасными для жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: