Ливитт напомнила, что президент Дональд Трамп уже неоднократно говорил, хочет, чтобы война в Украине закончилась.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась уточнить, будут ли поставлены Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot.

"Я позволю президенту самому прокомментировать это. Это был личный разговор между ним и президентом Зеленским, но встреча прошла хорошо, и это была встреча, направленная на прогресс", - сказала она на пресс-конференции.

Она напомнила, что президент Дональд Трамп уже неоднократно говорил, хочет, чтобы война в Украине закончилась.

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"Что касается конкретики - я оставлю это за ним", - добавила Ливитт.

ЗРК Patriot для Украины - что известно

Ранее Трамп публично заявил, что США рассмотрят передачу Киеву дополнительных комплексов противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что США они тоже нужны, в том числе для поставок Израилю, но выразил надежду, что возможности найдутся и для Украины. При этом он не уточнил, продолжат ли США оказывать военную помощь Киеву.

Позже глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что наша страна может получить от Соединенных Штатов 5 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на вооружении в Израиле. Он считает, что скорее всего США именно бесплатно передадут эти системы Украине, а не продадут.

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