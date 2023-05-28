В Киеве раздаются взрывы, в то же время на Киевщине уже есть сбитые цели.

В ночь на воскресенье, 28 мая 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз выпустили по Украине дроны-камикадзе. В большинстве областей объявлена воздушная тревога. В ряде регионов, в частности, на Киевщине работает ПВО.

"Киевская область! Угроза применения врагом БПЛА. Силы ПВО уже работают! Придерживайтесь информационной тишины – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников! Пребывайте в укрытиях до окончания тревоги!" – предупредили в Киевской областной военной администрации.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО. Взрывы в столице подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

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"Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности – впоследствии. В области работает ПВО, есть сбитые цели", – написал он.

Позже Кличко добавил, что взрывы прогремели со стороны Житомирского направления. На место выехали соответствующие службы.

По состоянию на 02:20 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Ровенской и Черновицкой областях.

Обновлено: В Харьковской области – отбой воздушной тревоги.

В Печерском районе Киева, предварительно в результате попадания обломков, произошло возгорание крыши дома. В КМВА подчеркнули, что информация о пострадавших уточняется.

Обновлено 02:35: "Взрывы в Соломенском районе. Службы направляются на место. В Святошинском районе работает ПВО. В Печерском районе пожар на крыше 9-ти этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", – сообщил Кличко.

Кроме того, взрывы и пожар были зафиксированы в Голосеевском районе столицы.

"На Киев идет следующая волна БПЛА", – подчеркнул Кличко.

Обновлено 02:42: "В Голосеевском районе падение обломков на территорию АЗС. Пострадавшие – предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – сообщили в КМВА.

В то же время Кличко подчеркнул, что силы ПВО уничтожили уже более 20 двигавшихся на Киев БПЛА. Но на столицу идет новая волна дронов.

Позже в КМВА добавили, что в Голосеевском районе в результате падения обломков возникло возгорание крыши ТРЦ. Также возник пожар на территории строительства. Информация о пострадавших уточняется.

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Удары РФ по Украине

27 мая россияне обстреляли Харьковщину. Под вражеским огнем оказался Купянск, там погиб местный житель. Враг также бил по Циркунам, ранена женщина.

Кроме того, оккупанты ударили по Гуляйполю на Запорожье. Под завалами дома нашли мужчину.

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