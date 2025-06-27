Это блюдо идеально подходит для легкого десерта или праздничного завтрака.

Лето всегда радует нас свежими фруктами и ягодами, но не все знают, что их можно "интегрировать" в повседневные рецепты, разнообразив привычные для нас блюда.

The Telegraph предлагает любителям сладкого приготовить сэндвичи с клубникой, лимоном и сыром маскарпоне. Такие сладкие бутерброды можно принести на пикник или чаепитие, или съесть на обычный перекус.

Для четырех сэндвичей вам понадобятся 150 граммов маскарпоне, 80 граммов качественного лимонного курда, щепотка ванильного порошка, восемь ломтиков белого хлеба без корочки и 200 граммов нарезанной тонкими ломтиками клубники.

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В небольшой миске смешайте маскарпоне, лимонный курд и ваниль. Распределите полученную кремовую смесь по четырем ломтикам хлеба и выложите нарезанную клубнику. Накройте их сверху оставшимся хлебом. Аккуратно нарежьте сэндвичи треугольниками и подавайте к столу.

Другие сладкие перекусы

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