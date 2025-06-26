О болезни стало известно в начале июня.

Известная британская певица Jessie J (Джессика Эллен Корниш) рассказала, что победила рак молочной железы.

На днях она опубликовала в Instagram фото из больничной палаты, сообщив, что уже перенесла операцию и теперь ждет результатов. Сегодня звезда рассказала, что рак "исчез". Она также подробно поделилась с подписчиками своими переживаниями и проблемами, с которыми сталкивается каждый день:

"Я отдыхаю и общаюсь с друзьями больше, чем когда-либо. Моя мама живет с нами. Чанан заставляет меня чувствовать себя в безопасности. Массажи - 10/10. Я общаюсь с другими людьми, которые проходят через подобное".

Певица отметила, что процесс восстановления после операции очень тяжелый - ее мучают боль и дискомфорт, а в голове кружится, когда она пытается заснуть. Кроме того, трудно жить не зная, полностью ли ушла болезнь.

Видео дня

Болезнь Jessie J

Напомним, в начале июня этого года певица рассказала своим фанатам, что у нее диагностирована ранняя форма рака груди.

Она анонсировала, что после выступления на Summertime Ball 15-16 июня отправится на операцию. "Сегодня это выступление - мое последнее выступление перед тем, как я пойду победить рак молочной железы! Так что это так особенно для меня, вы не представляете", - сказала она.

Также ранее она рассказывала, что у нее обнаружили обсессивно-компульсивное расстройство и расстройство дефицита внимания и гиперактивности.

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